Брухунова поразила поклонников смелым пляжным образом

Известная чета проводит свой экзотический отпуск на берегу Индийского океана, делясь кадрами в соцсетях.

Супруга знаменитого юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала серию фотографий в открытом купальнике во время семейного путешествия на Мальдивы.

Пара решила сменить холодную российскую зиму на атмосферу вечного лета, отправившись на курорт вместе с детьми. Для пляжной фотосессии Татьяна выбрала эффектный монокини насыщенного красного оттенка, который выгодно подчеркивал ее фигуру.

На свежих кадрах Брухунова позирует на фоне лазурной воды. На одном из снимков она запечатлена в полный рост, стоя вполоборота к объективу камеры. Другой кадр оказался более пикантным: женщина зашла в океан и повернулась спиной, продемонстрировав глубокий провокационный вырез купальника. Поклонники смогли оценить не только смелый выбор наряда, но и безмятежные пейзажи райского уголка, которыми активно делится молодая жена артиста в своем личном блоге.

Сам Евгений Ваганович также не остался в стороне от публикации отпускного контента. Он разместил позитивное фото, на котором предстал в ярких шортах и легкой футболке. Юморист не упустил случая пошутить, позируя рядом с массивным обрубком дерева.

«Стою я у этого обрубка гигантского дуба и думаю: он, прям как я! А я прям как он! Только целиковый! Главное, что не дуб дубом!» — иронично отметил сатирик в подписи к снимку.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ