Жители ДНР прошли 872 шага на памятной акции в честь снятия блокады Ленинграда

Столько же дней город на Неве был в кольце.

Подвиг ленинградцев вспоминают в Донбассе. Жители ДНР возложили цветы к Вечному огню. В акции приняли участие около 100 активистов «Молодой Гвардии». Они символически прошли 872 шага — по числу дней блокады.

«Они помнят эту ужасную трагедию. В принципе, та молодежь, которая проживает всю свою жизнь в войне, и многие из этих ребят, наверное, и не видели еще мирной жизни. Они родились, когда начались боевые действия в Донбассе, и всю свою молодость провели не в мирное время. Важно, чтобы наша молодежь не забывала эту дату», — отметил заместитель руководителя ДРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» в ДНР Микаэль Минасян.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала одной из самых страшных страниц истории нашей страны. Эта трагедия унесла жизни более миллиона человек. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

