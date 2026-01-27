Названа причина смерти экс-главного тренера сборной России по футболу Игнатьева

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Игнатьев возглавлял сборную России два года.

Вдова экс-тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева Ирина назвала возможные причины его смерти.

«У него было сердечное заболевание, проблемы с желудком», — поделилась вдова в беседе с ТАСС.

Она также добавила, что дата прощания и похорон еще не определена. Не исключено, что этим вопросом будет заниматься Российский футбольный союз.

Борису Игнатьеву было 85 лет. За годы карьеры на позиции полузащитника Игнатьев выступал в нескольких клубах, среди них — «Динамо» (Махачкала), «Метеор» (Жуковский), «Динамо» (Целиноград).

Как ранее писал 5-tv.ru, в качестве тренера Игнатьев также возглавлял несколько команд, в том числе юношескую сборную СССР, сборную ОАЭ, олимпийские команды Ирака и СССР, молодежные сборные СНГ и России. Именно под руководством Игнатьева «молодежка» СССР одержала победу на чемпионате Европы в 1988 году.

Со сборной России Борис Игнатьев работал в 1996–1998 годах.

