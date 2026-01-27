Умер художественный руководитель Капеллы Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко

Фото: Telegram/Капелла Санкт-Петербурга/capella_spb

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Народный артист СССР скончался после тяжелой болезни.

Умер художественный руководитель Капеллы Санкт-Петербурга, народный артист СССР Владислав Чернушенко, об этом сообщили в Telegram-канале организации.

«На 91-м году жизни после тяжелой болезни скончался Владислав Александрович Чернушенко», — говорится в публикации.

Владислав Александрович был художественным руководителем Капеллы с 1974 года. Там отметили его вклад в отечественную музыкальную культуру, а также обширное творческое наследие.

«Оно определило развитие хорового искусства второй половины XX — начала XXI веков», — отметили в Капелле.

О месте и дате прощания с артистом объявят позже.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев, ему было 85 лет.

В качестве тренера Игнатьев также возглавлял несколько команд, в том числе юношескую сборную СССР, сборную ОАЭ, олимпийские команды Ирака и СССР, молодежные сборные СНГ и России. Именно под руководством Игнатьева «молодежка» СССР одержала победу на чемпионате Европы в 1988 году.

С национальной сборной России Борис Игнатьев работал в 1996–1998 годах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.