Триста крыс захватили частный дом в США

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Почему вместо службы дератизации на месте работают волонтеры?

В США представители зоозащитной организации Strong Island Animal Rescue проводят масштабную операцию по эвакуации нескольких сотен декоративных крыс из частного домовладения. Об этом сообщил портал Need To Know.

Необычный инцидент произошел из-за бесконтрольного размножения грызунов, которые буквально захватили все жилое пространство. Они создали невыносимые санитарные условия.

Вместо вызова службы дератизации, которая бы просто уничтожила вредителей, на место пригласили добровольцев. Причиной стало то, что речь идет о домашних породах, а не о диких серых крысах.

На текущий момент волонтеры уже успели вывезти из помещения около 150 особей. Однако, по предварительным оценкам специалистов, в здании все еще остается примерно такое же количество животных.

Процесс спасения осложняется тем, что многие из обнаруженных грызунов истощены или страдают от различных заболеваний. Их состояние требует немедленного вмешательства ветеринаров.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на ситуацию Владелец недвижимости, допустивший превращение своего дома в гигантский крысиный питомник, уже задержан полицией и находится под арестом.

Параллельно с этой историей в США фиксируют и другие странные ситуации с животными. Например, местные кролики начали пугать население из-за воздействия вируса папилломы, который провоцирует рост жутких роговидных образований на головах зверьков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.