Снегопад парализовал столицу: Москва встала в девятибалльных пробках

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поездки по городу превратились в многочасовое испытание.

Утром во вторник загруженность дорог в Москве достигла девяти баллов. Такой уровень заторов зафиксировал сервис Яндекс. Карты. Сложная дорожная обстановка сложилась на фоне сильного снегопада, о котором ранее предупреждали синоптики.

Существенные проблемы с движением наблюдаются в центральной части города. Садовое кольцо практически полностью стоит как по внутренней, так и по внешней стороне, а плотный поток автомобилей образовался на ключевых улицах и бульварах исторического центра. Затруднения также охватили значительную часть Третьего транспортного кольца, где скорость движения заметно снизилась.

Непростая ситуация сложилась и за пределами центра. На МКАД и основных вылетных магистралях автомобили движутся медленно, особенно тяжелая обстановка складывается на северо-западе, западе, юго-западе и востоке города.

Ранее специалисты погодного центра Фобос сообщали, что за день в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков, а высота снежного покрова приблизится к полуметру, что и стало одной из ключевых причин транспортного коллапса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.