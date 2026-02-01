Кофе и здоровье: польза и вред любимого напитка
Daily Mail: кофе может в равной степени вредить и приносить пользу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Утренний ритуал для миллионов людей может как добавить энергии, так и незаметно нарушить сон и настроение.
Если раньше Великобританию ассоциировали с чаем, то теперь главный напиток — кофе. Daily Mail приводит данные опроса, согласно которому бодрящий напиток регулярно пьют 63% жителей страны, тогда как чай — 59%.
И почти каждый месяц появляются новые исследования, которые подтверждают: кофе — это не просто удовольствие, но и потенциальная польза для здоровья.
Почему после кофе настроение лучше
Одно из недавних исследований показало: люди, которые пьют кофе, чувствуют себя счастливее в первые часы дня. Все просто — кофеин мешает организму «включать» усталость.
«Кофеин блокирует вещество, которое отвечает за сонливость, и одновременно усиливает выработку дофамина — гормона хорошего настроения», — объяснила Ану Реало.
Есть и еще одна причина: легкая утренняя вялость может быть симптомом отмены кофеина — и чашка кофе ее быстро снимает.
Сердце, сахар и давление
Крупные исследования связывают регулярное употребление кофе с более низким риском диабета второго типа, сердечных заболеваний и инсульта.
В 2023 году Американская кардиологическая ассоциация сообщила: у людей с нарушениями сердечного ритма одна чашка кофе в день снижала риск повторных проблем почти на 40%. Ученые считают, что кофе помогает за счет антиоксидантов и легкого мочегонного эффекта.
Арабика или робуста
На самом деле мы пьем кофе всего из двух видов зерен.
Робуста
— больше кофеина
— более резкий и горький вкус
— чаще используется в растворимом кофе
— может раздражать желудок
Арабика
— мягче и ароматнее
— меньше кофеина
— легче переносится
— содержит соединения, полезные для печени и мозга
Какой кофе сильнее всего красит зубы
Кофе — один из главных врагов белой улыбки. Причина — вещества, которые легко прилипают к эмали.
Чем больше этих соединений в напитке, тем сильнее окрашивание. Поэтому:
- робуста красит зубы чаще, чем арабика;
- горячий кофе окрашивает сильнее холодного;
- добавление молока снижает вред — белки мешают пигментам «прилипать» к зубам.
Сколько кофе можно пить без вреда
Оптимальная доза — три–четыре чашки в день. Это примерно 400 миллиграммов кофеина — верхняя безопасная граница для взрослого человека. Но важно учитывать не только количество, а крепость напитка.
Эспрессо кажется мощным, но на деле в нем меньше кофеина, чем в большой чашке фильтр-кофе. Поэтому:
- до пяти эспрессо в день — допустимо;
- фильтр-кофе — лучше ограничить тремя чашками.
Важно не только зерно, но и вода
Качество воды сильно влияет на вкус. Жесткая вода делает кофе плоским и убивает кислотность. Если вы молете зерна сами, храните их в морозилке — так вкус будет стабильнее и насыщеннее. И наконец — важная деталь. Кофе радует не только из-за кофеина. Даже запах и ожидание кофе могут улучшить настроение. Важен не только эффект, но и сам процесс.
