Не купцы и не колонии: крупнейшим покупателем рабов оказалась британская корона

Архивные документы показывают, кто на самом деле стоял в центре этой системы.

Британская монархия и Королевский флот на протяжении сотен лет не только поддерживали работорговлю, но и активно ее защищали. К такому выводу пришла историк Брук Ньюман в книге «Молчание короны», его слова приводит Daily Mail.

Речь идет не о косвенном участии или «духе эпохи». Архивные документы показывают: корона была встроена в систему рабства как полноценный игрок — с выгодой, контрактами и прямыми покупками людей.

Когда король стал крупнейшим покупателем рабов

К 1807 году, когда Британия официально запретила трансатлантическую работорговлю, корона оказалась крупнейшим покупателем порабощенных людей в мире. По данным книги, монархия приобрела около 13 тысяч человек для нужд армии и флота, потратив на это примерно 900 тысяч фунтов.

Формально торговлю запретили. Фактически — корона продолжала получать выгоду от труда рабов.

Страх восстаний и секретные письма

Работа над книгой началась более десяти лет назад, когда Ньюман обнаружила закрытую переписку времен Георга IV. В письмах обсуждался страх перед возможным восстанием рабов в британских колониях — по примеру Гаити.

Историк изучала королевские архивы, документы флота, колониальных чиновников и торговых компаний. Картина оказалась куда мрачнее, чем принято считать.

«Корона ставила клеймо не только на бумаги»

По словам автора, монархия долгое время не скрывала своей роли.

«Корона раньше открыто гордилась связями с работорговлей. Они ставили королевское клеймо на эту систему — буквально и символически», — объяснила историк.

Бывшие рабы не раз пытались достучаться до власти. Они писали письма, отправляли книги, публиковали обращения в газетах. Ответа не было.

Рабство — даже после запрета

Даже после отмены работорговли освобожденных африканцев часто не отпускали на свободу. Их принуждали к «ученичеству», отправляли служить в армию или на флот.

«Даже когда Георг IV формально боролся с работорговлей, он все еще получал прибыль от рабского труда», — отмечает Ньюман.

Корона владела тысячами порабощенных людей в Карибском регионе вплоть до 1830-х годов — в том числе теми, кого конфисковывали после восстаний или смерти плантаторов.

Флот как охранник бизнеса

Королевский флот играл ключевую роль в защите работорговли. Его корабли сопровождали суда торговцев, сдавались в аренду и снабжались людьми и припасами — а прибыль возвращалась в казну.

Работорговля стала фундаментом роста британских портов, банков и страховых компаний. По сути, экономика империи строилась на принудительном труде.

Что говорят сегодня

Букингемский дворец не стал комментировать книгу. Однако источник, близкий к дворцу, сообщил, что Карл III относится к теме «глубоко серьезно». Ранее он уже говорил о личной скорби из-за страданий, вызванных рабством.

Наследие, от которого не уйти

Книга «Молчание короны» не переписывает историю — она вытаскивает ее из архивов. И показывает: рабство было не «ошибкой времени», а осознанной частью государственной системы, в которой корона играла ключевую роль. История, о которой предпочитали молчать, теперь заговорила — громко и неудобно.

