Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Во главе национальной команды он стоял в 1996–1998 годах.

Умер бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев, ему было 85 лет. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на его жену.

«К сожалению, Бориса Петровича не стало. По всей видимости, это последствия онкологии и проблем с сердцем. Дата похорон пока не определена», — сказала она.

За годы карьеры на позиции полузащитника Игнатьев выступал в нескольких клубах, среди них — «Динамо» (Махачкала), «Метеор» (Жуковский), «Динамо» (Целиноград).

В качестве тренера Игнатьев также возглавлял несколько команд, в том числе юношескую сборную СССР, сборную ОАЭ, олимпийские команды Ирака и СССР, молодежные сборные СНГ и России. Именно под руководством Игнатьева «молодежка» СССР одержала победу на чемпионате Европы в 1988 году.

С национальной сборной России Борис Игнатьев работал в 1996–1998 годах.

