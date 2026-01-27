Почти 1,3 миллиона россиян остались без света из-за ударов ВСУ на прошлой неделе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сотни людей остались без отопления.

Почти 1,3 миллиона мирных жителей в российских субъектах остались без электроэнергии после ударов ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родиона Мирошника.

«Украинские формирования стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких районов», — заявил Мирошник.

За прошлую неделю ограничения в энергоснабжении затронули порядка 1 миллиона 286 тысяч человек, добавил он. Самые масштабные перебои со светом были в ДНР. Там без электричества остались более 1,2 миллиона жителей. В ЛНР и Брянской области по 25 тысяч человек столкнулись с этой проблемой. А в Запорожской области 23 тысячи абонентов остались без света.

Сотрудник ведомства добавил, что ВСУ уже вторую неделю атакует Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области. После очередного ракетного удара боевиков по станции прекратилась подача тепла. Без отопления оказались пять медицинских учреждений, пять школ и 12 детсадов.

