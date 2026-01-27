Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Лишь избранные жертвы могут рассчитывать на помощь Берлина.

Отказ властей Германии начислять компенсационные выплаты всем без исключения жителям блокадного Ленинграда вызывает шоковую реакцию. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

По мнению дипломата, подобный подход немецкой стороны демонстрирует дискриминацию по национальному признаку.

Захарова подчеркнула, что такая позиция вступает в резкое противоречие с тем фактом, что Германия на протяжении многих десятилетий выплачивает социальные пособия бывшим участникам военизированных структур Третьего рейха. В частности, речь идет о служивших в СС и иностранных коллаборационистах, которые принимали непосредственное участие в осаде города.

«Вопрос не в принципе, а в том, что это возвращение к той адской теме сегрегации людей, этой преступной логике, которая привела мир ко Второй мировой войне и стала ее движущей силой», — заявила Захарова.

Представитель министерства также добавила, что Берлин под надуманными предлогами выделяет средства только блокадникам-евреям. При этом, власти игнорируют страдания представителей других национальностей.

Российская сторона неоднократно обращалась к международным еврейским организациям с просьбой осудить действия Германии. В МИД помогали пострадавшим в подготовке петиций к немецкому правительству.

Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня, стала одной из самых страшных страниц истории страны, унеся жизни более миллиона человек. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Несмотря на голод и постоянные обстрелы, в Ленинграде работали школы, больницы, культурные учреждения и заводы. Окончательно освободить его удалось только в ходе шестой попытки прорыва.

