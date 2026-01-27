Эвакуированного с экипажем Crew-11 космонавта встретили в Звездном городке

Фото, видео: © РИА Новости/NASA/Билл Ингаллс; 5-tv.ru

Олег Платонов досрочно вернулся на Землю вместе с двумя американцами и японцем.

В Звездный городок после экспедиции на МКС вернулся космонавт Олег Платонов. Россиянин вместе с экипажем Crew-11 должен был работать на МКС до конца февраля.

Однако миссию пришлось завершить досрочно. Все из-за странной болезни у одного из астронавтов. Вместе с Платоновым на орбите находились два американца и японец.

НАСА до сих пор так и не раскрыла, кто именно заболел, и какой у него диагноз. Известно лишь, что сейчас состояние астронавта стабильное.

Ранее 5-tv.ru писал, что на пресс-конференции, организованной НАСА, астронавты миссии Crew-11 впервые публично рассказали об обстоятельствах досрочного возвращения с орбиты.

Экспедиция, стартовавшая в начале августа прошлого года, изначально была рассчитана на шесть с половиной месяцев работы на борту Международной космической станции. Однако из-за внезапных проблем со здоровьем одного из членов экипажа миссию пришлось экстренно свернуть.

Миссия Crew-11 стала беспрецедентной сразу по двум причинам: это первая экспедиция на МКС, прерванная по медицинским показаниям, и первая полноценная медицинская эвакуация за 65-летнюю историю пилотируемых полетов НАСА.

