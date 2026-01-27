Интерпол намерен объявить в розыск Тимура Миндича

Фото, видео: Zuma\TASS; 5-tv.ru

«Кошелек Зеленского» стал фигурантом масштабного коррупционного скандала на Украине.

Интерпол готовится объявить в международный розыск Тимура Миндича. Украинские антикоррупционные органы направили соответствующий запрос. Но решение пока не принято.

Миндич является фигурантом масштабного коррупционного скандала. Его подозревают в выводе средств оборонных предприятий и присвоении западных денег. Он бежал из Киева незадолго до обысков НАБУ.

Еще один скандал вокруг приближенных Зеленского разгорается в Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Киев пытается вмешаться в парламентские выборы, чтобы привести к власти оппозицию. На этом фоне посла Украины в Будапеште вызывают в МИД Венгрии.

Политические разборки совпали с очередным блэкаутом и дефицитом управленческих решений в энергетическом секторе страны.

Пока в Киеве торгуются за судьбы министров, на местах понимают: надо торопиться. Более 300 тысяч долларов нашли у главы военкомата в Днепропетровской области. А командир взвода ВСУ решил открыть свой магазин. На продажу он выставил более 500 дронов со взрывчаткой.

