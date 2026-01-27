Минздрав сократил сроки лечения гриппа почти в два раза — до девяти дней

В России общие сроки терапии при заболевании гриппом сократили до девяти дней. Об этом сообщили на портале правовой информации Министерства здравоохранения.

Ранее нормативный период выздоровления составлял от 15 до 20 суток, что напрямую зависело от формы протекания болезни и наличия осложнений. Теперь же обновленные стандарты установили единое временное окно, которое отводится на диагностику и оказание медицинской помощи.

Изменения обязательны для исполнения как при оказании помощи в поликлиниках, так и при лечении в стационаре.

Согласно приказу, в течение девяти дней врачи должны провести все необходимые медицинские процедуры. Регламент подразумевает ежедневное наблюдение терапевта и профильного инфекциониста для контроля состояния больного.

Кроме того, медперсонал обязан обеспечить постоянный уход и проводить повторные осмотры для оценки того, как организм справляется с заболеванием. В случае необходимости врачи должны оперативно корректировать схему лечения.

Новые правила приняты на фоне распространения различных штаммов вируса, в том числе варианта A (H3N2), который чаще всего фиксируют у школьников.

