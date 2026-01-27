Нетипичное поведение: почему банк может заблокировать денежный перевод

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Есть несколько критериев, которые финансовые организации принимают во внимание для защиты средств.

Причиной блокировки денежных переводов между счетами россиян чаще всего становится нетипичное поведение владельца карты. Об этом рассказал адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, системы безопасности кредитных организаций постоянно анализируют действия клиентов. Поэтому любое отклонение от привычного сценария могут расценить как попытку мошенничества или подозрительную активность.

К нетипичным признакам юрист отнес резкое изменение объема переводимых средств, необычное время совершения транзакции, а также использование нового цифрового устройства, с которого осуществляется управление счетом.

Пашин отметил, что финансовые учреждения обращают пристальное внимание на параметры каждой банковской операции. Юрист пояснил ситуацию на конкретном примере. Клиент пытался перевести один миллион рублей, при этом никогда ранее он не делал перевод свыше 20 тысяч рублей. В таком случае алгоритмы моментально фиксируют резкий скачок суммы и приостанавливают транзакцию до подтверждения ее легитимности самим пользователем.

В финансовой среде отсутствуют жестко закрепленные регламенты, доступные широкой публике, которые бы четко описывали все критерии подозрительности. Пашин подчеркнул, что ни один банк не раскроет точные параметры разницы между «нормальным» и «подозрительным» переводом. Это делается для того, чтобы злоумышленники не могли подстроиться под защитные механизмы.

Однако общий тренд направлен на то, чтобы любая операция, выходящая за рамки персонального профиля клиента, требовала дополнительной верификации. Это позволяет обезопасить накопления граждан от несанкционированного вывода.

