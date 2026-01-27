Город из снежного шара: гид по выживанию во время сильных осадков

Во время сильного снегопада рекомендуется отказаться от личного транспорта

Январь 2026 года войдет в историю столичной погоды как месяц, когда зима напомнила о себе всерьез. Москву буквально засыпало снегом: сугробы выросли до уровней, которые горожане не видели годами, коммунальные службы работали круглосуточно, а фраза «я лучше никуда не пойду» стала главным жизненным принципом месяца.

В материале 5-tv.ru разобрались, как выжить в городе, когда выход из дома превращается в квест, и рассказали, стоит ли ждать сюрпризов до конца зимы.

Почему этот январь аномальный

С начала месяца столицу накрыла серия мощных циклонов. Самым заметным стал снегопад в первой декаде января, когда за сутки выпало более 40% месячной нормы осадков. Для Москвы это редкость: по данным метеонаблюдений, подобные значения фиксируют лишь несколько раз за столетие.

К концу месяца ситуация повторилась. Новый циклон принес продолжительные осадки, метели и сильный ветер. В отдельных районах прирост снежного покрова за двое суток оказался сопоставим с тем, что обычно накапливается за половину зимы.

Что происходило в городе

Снегопады быстро показали, насколько мегаполис уязвим перед стихией:

дорожная ситуация резко ухудшилась, пробки в часы пик достигали максимальных значений;

общественный транспорт работал с задержками, особенно наземный;

дворы и второстепенные улицы очищались медленнее, чем магистрали;

число травм из-за падений на скользких тротуарах заметно выросло.

Коммунальные службы вывезли миллионы кубометров снега. Но при таком объеме осадков эффект уборки часто был кратковременным: за ночь свежий снег снова превращал расчищенные участки в непроходимые сугробы.

Будут ли еще сильные снегопады до конца зимы

По оценкам синоптиков, вторая половина зимы также будет снежной. Февраль ожидается близким к климатической норме по температуре, но с частыми снегопадами и метелями. Экстремальных рекордов, как в январе, не прогнозируется, однако устойчивые осадки возможны почти каждую неделю.

Март начнется с чередования снегопадов и оттепелей. Это означает не столько новые сугробы, сколько гололедицу и слякоть — не менее неприятный сценарий для города.

Вывод простой: зима в этом году не собирается сдаваться раньше времени.

Чего лучше не делать в сильный снегопад

Когда город накрывает метель, привычный ритм жизни начинает работать против вас. В такие дни лучше лишний раз не выходить из дома без острой необходимости, особенно если на улице сильный ветер и почти нулевая видимость. Сугробы и переметы могут скрывать лед, а внезапные порывы ветра — сбивать с ног.

Автомобилистам стоит быть особенно осторожными. Парковка под деревьями или рядом с фасадами зданий в снегопад — рискованная идея. С крыш в любой момент может сойти снег или лед, а ветки под тяжестью осадков нередко ломаются.

На остановках и возле переходов тоже лучше не торопиться — попытка догнать уходящий автобус часто заканчивается падением на скользком асфальте.

Если есть возможность, в дни сильных снегопадов разумнее вообще отказаться от личного автомобиля. Даже опытным водителям сложно предугадать ситуацию на дороге, когда разметку не видно, а соседние машины то и дело буксуют.

Метро в такие периоды часто оказывается более надежным вариантом.

Можно ли уйти на удаленку

Во время сильных снегопадов многие компании идут навстречу сотрудникам и разрешают работать из дома. Это уже не воспринимается как каприз: удаленка снижает нагрузку на транспорт и уменьшает количество аварий и травм.

Если есть возможность договориться с работодателем, лучше воспользоваться ей. Аргументы простые — безопасность, экономия времени и более стабильный рабочий день без опозданий из-за погоды.

Чем заняться дома, если на улицу выходить не хочется

Снегопад — отличный повод притормозить:

разобрать завалы дома, до которых не доходили руки;

приготовить что-нибудь согревающее — глинтвейн, супы, рагу, выпечку;

заняться спортом без выхода на улицу: растяжка, йога, силовые тренировки;

начать онлайн-курс или посмотреть сериал, который все советовали еще год назад.

Иногда лучший способ пережить непогоду — просто позволить себе никуда не спешить.

Мини-чек-лист выживания в снегопад

Однако, если вы все-таки решились выйти, стоит на минуту остановиться и проверить базовые вещи:

теплая обувь с нескользящей подошвой;

одежда слоями, чтобы легко адаптироваться к перепадам температуры;

внимательность к прогнозам и сообщениям экстренных служб.

Эти мелочи кажутся очевидными, но именно они чаще всего решают, пройдет ли непогода спокойно или превратится в череду лишних проблем.

Иногда лучший способ перетерпеть непогоду — это горячий чай, работа из дома и понимание, что весна все равно придет. Просто в этом году ее придется немного подождать.

