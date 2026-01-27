Вера Сотникова рассказала, что у нее появился шестой внук

Появление еще одного мальчика стало для актрисы настоящим подарком.

В семье единственного сына актрисы Веры Сотниковой родился шестой ребенок. Об этом артистка рассказала в эфире телевизионного шоу «Звезды сошлись».

Радостное событие произошло в жизни 46-летнего Яна Никольского, который в начале текущего года вновь стал отцом. Знаменитая артистка, воспитавшая наследника от единственного брака с Юрием Никольским, поделилась подробностями личного счастья.

«У меня один сын и шесть внуков, от трех женщин. Пять мальчиков, одна девочка», — призналась актриса.

Сотникова подчеркнула, что появление еще одного мальчика стало для нее настоящим подарком, тем более что малыша назвали в честь ее отца.

Рассказывая о пополнении, 65-летняя актриса раскрыла детали рождения самого младшего члена семьи. Мальчик по имени Михаил появился на свет 5 января с весом 3900 граммов и ростом 54 сантиметра.

Старшему внуку Максиму уже исполнилось 16 лет, следом идет пятилетний Роман, а также четырехлетние двойняшки Платон и Мирон. Единственной девочке в большой семье, Полине, сейчас два с половиной года. Звезда отметила, что общение с малышами помогает ей компенсировать нехватку времени, которое она не смогла уделить собственному сыну в прошлом из-за учебы в Школе-студии МХАТ.

Несмотря на активную работу на телевидении, в том числе в проекте «Экстрасенсы. Реванш», Сотникова старается быть вовлеченной в жизнь наследников. Она призналась, что помогает семье сына финансово и в бытовых вопросах, приобретая необходимую технику.

«У меня голова кругом, когда дети все кричат — один говорит: „Бабушка, мы сейчас будем играть в полицейских“, другой хочет, чтобы я была нарушителем границ… Они быстро бегают. Я говорю: давай устаканимся, в одну игру поиграем… Как мне сейчас все успеть? А ведь хочется очень много успеть», — поделилась Сотникова.

По словам артистки, ей бывает непросто справляться с шумной компанией внуков, которые постоянно вовлекают ее в подвижные игры. Но она стремится успеть как можно больше в роли бабушки.

Сын актрисы Ян проживает в Подмосковье, в Звенигороде, где трудится в сфере общественного питания.

