Раскупили, а потом вернули? Почему люди сдают билеты на концерт Долиной

Билеты на концерт Ларисы Долиной в Москве распроданы менее чем наполовину

Перед выступлением в баре Petter в зале неожиданно освободилось более половины мест.

Билеты на концерт народной артистки России Ларисы Долиной, который должен пройти в московском баре Petter, распроданы лишь на 44%. Об этом сообщает РИА Новости 27 января.

По данным агентства, зал вместимостью 91 зритель еще вечером накануне концерта был почти заполнен: в продаже оставалось только 14 свободных мест, что соответствовало более чем 80% проданных билетов. Однако уже ночью перед мероприятием в продажу вернулось еще 51 место, из-за чего общий уровень заполняемости снизился до 44%.

Стоимость билетов на оставшиеся места варьируется от 9,5 до 15,5 тыс. рублей в зависимости от выбранной категории. Таким образом, значительная часть зала оказалась доступной для покупки непосредственно перед концертом.

Ранее, 14 января, Большой концертный зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге сообщил о переносе выступления Ларисы Долиной с 25 февраля на 15 ноября 2026 года. Как уточнили «Известиям» в пресс-службе площадки, концерт был перенесен по просьбе представителей артистки.

До этого, 13 января, стало известно, что за две недели до первого в 2026 году концерта народной артистки РФ в Москве было реализовано лишь около 20% билетов, что также привлекло внимание к уровню продаж на ее выступления.

