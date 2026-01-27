Жгут костры дома: снегопад в США унес жизни 26 человек

Снегопад в США унес жизни 26 человек

Без света остались до миллиона американцев.

В США растет число погибших в результате сильнейшей за последние десять лет снежной бури. На сегодня известно о 26 жертвах стихии.

Инфраструктура не выдерживает — без света остались до миллиона американцев. Некоторые в отчаянных попытках согреться даже разводили костры в домах.

Отменено почти 15 тысяч авиарейсов. В магазинах пустые полки, доставить продукты зачастую невозможно из-за сугробов на дорогах.

