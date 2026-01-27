Минобороны РФ запустило проект с рассекреченными материалами о холокосте
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Ровно год спустя после полного снятия блокады Ленинграда Красная армия освободила узников нацистского концлагеря Освенцим. И это еще одна дата, которую помнят во всем мире.
27 января стало международным днем памяти жертв холокоста. О трагедии рассказывает новый мультимедийный проект Минобороны.
На портале собраны подлинные материалы о зверствах гитлеровцев. Среди рассекреченных документы о расстреле жителей целого села на территории Литвы и свидетельства издевательств эсэсовцев над цыганскими семьями.
