Вся страна сегодня вспоминает подвиг ленинградцев. Ровно 82 года назад советские войска полностью освободили Северную столицу от фашистской блокады. Страшные 872 дня жители осажденного города умирали от голода, морозов, ежедневных обстрелов и бомбардировок. По официальным данным, погиб каждый третий — более миллиона человек.

С теми, кто приближал ленинградский День Победы, встретился корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Этот день — сакральный не только для тех, кто помнит ад и ужасы блокады, но и для нас — их потомков.

Это был единственный за все годы войны салют первой степени — для особых событий, прогремевший не в Москве, 24 залпа из 324 орудий! Тот ленинградский День Победы Галина Вячеславовна помнит очень ясно, сейчас ей сто, тогда она была подростком.

«Очень тяжело было. Не знаю, как мы выжили. Ну, на сестре это очень сказалось, у нее с ногами потом всю жизнь. Мама рано ушла из жизни. А я, видите, за них, за всех живу столько лет. Вы знаете, что, несмотря на такие тяжелые годы, как друг другу помогали, как могли», — вспоминает Галина Флегентова.

После прорыва блокады страшный голод остался позади. В январе 1944-го в «Ленинградской правде» даже опубликовали фото «Дети с подарками». Среди них была 14-летняя Ира Бирюкова.

«Мы идем после елки, которая была во Дворце пионеров. С подарками! Обалдеть», — рассказывает Ирина Бирюкова.

Ирина Константиновна навсегда запомнила вкус того, одного мандарина из подарка. И всеобщее ликование, когда город наконец был освобожден. Но каждый третий его житель не увидел тех победных залпов.

«Мы с бабушкой лежали в постели, очень долго, по-моему, двое суток ждали подвоз хлеба. И бабушка стала храпеть, я ей говорю: бабушка, не храпи, мне страшно, мне страшно. Я тогда не знала, что это был уже предсмертный храп», — вспоминает Галина Будумян.

872 самых долгих и трагических дня в истории города, всей страны. Окруженные со всех сторон, почти три миллиона человек — медленно и мучительно умирали. Уничтожать мирных граждан гитлеровской Германии помогали 11 стран. Ключевой союзник — Финляндия — помогла взять Ленинград в смертельное кольцо.

«Финская армия в тот период была мобилизована, столько солдат, сколько было в армии Наполеона в 1812 году, 600 тысяч человек, гигантское количество», — отмечает доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Барышников.

Финны не просто стояли в обороне. Войска под командованием Маннергейма захватывали стратегические острова в Финском заливе — а после люфтваффе больше ничего не мешало бомбить безоружных. И склады с продовольствием.

Вместе с итальянцами финны штурмовали крошечный остров Сухо в Ладоге, пытаясь окончательно перерезать «Дорогу жизни» — последнюю нить надежды ленинградцев. Это была согласованная политика геноцида мирного населения.

«Тот факт, что они намеренно хотели уморить Ленинград голодом, считается военным преступлением. Там происходил геноцид», — заявил немецкий историк Франк Шуман.

Лишь благодаря мощному 120-километровому оборонительному рубежу на Карельском перешейке финны не вошли в город.

Линия обороны была тщательно укреплена орудиями, которые стояли вдоль всего пути и могли вести огонь по движущимся целям. Еще до начала Великой Отечественной войны на этой дороге были построены долговременные огневые точки.

Потери нашей страны только в период блокады превысили общие потери США и Британии за всю войну. Но сегодня на Западе пытаются переписать историю. Стремятся принизить решающую роль СССР в разгроме нацизма и обелить союзников Гитлера, которые теперь и вовсе не признают поражения в войне.

«Во Второй мировой войне Финляндия сохранила свою независимость», — заявляет президент Финляндии Александр Стубб.

То есть никакого раскаяния за геноцид, за концлагеря в Карелии, где финские солдаты замучили десятки тысяч пленных. И это общая тенденция! Действующий генсек НАТО, он же бывший премьер страны, чей добровольческий батальон «Нидерланды» блокировал Ленинград, вообще забыл о роли Красной армии — настоящий театр абсурда!

«Не каждый конфликт заканчивается переговорами. Вторая мировая война, к счастью, завершилась нашей победой», — считает генеральный секретарь НАТО, экс-премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Но историю так просто не перекроить. 80% потерь вермахта пришлись на Восточный фронт. Именно Красная армия нанесла решающий удар по фашизму.

Сегодня в Петербурге вспоминают тех, кто не пережил страшные дни. И говорят спасибо тем, кто выстоял и сохранил город.

Оборона Ленинграда стала одной из самых трагических страниц Второй мировой. И это не стереть из истории.

