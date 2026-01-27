Культура 48
Памяти Никиты Симоняна: звезды на красной дорожке фильма «Золотой дубль»
Все телевизоры «Мосфильма» зажглись футбольными матчами «Спартака», а гости вечера, тем временем, ощущали рядом душу легендарного тренера.
Егор Бероев в роли горячего армянина — знаменитости спорта Симоняна спровоцировал много обсуждений на тему их сходств. Но, на зависть участникам разговора, продюсеры раскрыли, что Никита Павлович, несмотря на возраст, был почти на всех съемочных днях премьерного фильма «Золотой дубль» и лично наполнял артиста Бероева своим нутром.
Гости раута не отвлекались на яркость светских лестниц и дорог. Вечер в честь души и сердца «красно-белых» игроков футбола был пронизан глубочайшим «спасибо» одному человеку — тому, кто 99 лет играл на поле жизни и сделал победителями всех, кто шел рядом! Ну что же, в добрый путь, Никита Павлович, теперь вся страна сможет любить футбол Вашими глазами!
Как воспитание помогает Ксении Алферовой с ролями, почему Егор Бероев притянул к себе много маленьких армянок, из-за чего Карен Арутюнов не ощущает жестокости на красных дорожках — и многое другое подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru!
А хотите знать, почему к актрисе Анне Ещенко ковровая дорожка очень благосклонна? Ещенко, как настоящий «из мира театра», на ней служит — использует по назначению… Не понтуется, не красуется, а говорит — грамотно, вежливо и честно! Мы таких любим?
1/5 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Актер Алексей Онежен мечтал бы поймать свой «золотой дубль» в кино! Молодой звезде начинают раскрываться новые дороги к медийности и славе, но в светском обществе артист пока что ощущает некое нежелание находиться… То ли стеснение, то ли нет еще повода натирать кубки?
2/5 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ну, знаете, Карен Арутюнов такой же бог в мире дубляжа, как и Николай Симонян! Так что — легенда с полным правом наступает на этот красный ковер, который на сегодняшней премьере очень вредный и готов позволить на себя наступить вовсе не каждому… Пол — это лава, но не для Карена!
3/5 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Неузнаваемый Егор Бероев удивил сегодня не только новым образом, но и поддержкой в виде армянской диаспоры… Да, поскольку Никита Павлович был армянином — актеру по наследству перешло тысячи горячих сердец от брюнеток! Теперь они бегают за Бероевым, как когда-то за Симоняном! Неплохой же гонорар, ведь согласитесь?
4/5 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ксения Алферова — эталон женского обаяния, вызванного воспитанием и благородством кровей! Что и было замечено создателями «Золотого дубля», ведь, согласитесь, только «такая» могла бы сыграть «ту», которую любят до конца и праху ее продолжают приносить победы?
5/5 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов