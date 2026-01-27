«Люди к нему тянулись»: Шамиль Тарпищев воспел легенду футбола Никиту Симоняна

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Знаменитый спортсмен скончался в 2025 году. 29 января в прокат выйдет посвященный ему фильм «Золотой дубль».

Никита Павлович Симонян — советский футболист, тренер, первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) — вошел в историю не только благодаря спортивным достижениям и таланту. Он был человеком, которого хотели слушать, ценили и уважали окружающие за личные качества.

Такое мнение в интервью корреспонденту 5-tv.ru выразил Шамиль Тарпищев, теннисист, тренер, президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета (МОК). О легенде он высказался на премьере спортивной драмы «Золотой дубль», посвященной Симоняну.

«В начале, наверное, его нельзя было назвать ярким лидером, наверно, больше скрытый лидер был. Но качества проявляются с течением жизни… Когда коллектив равнялся на него, даже неважно, как он играл, но когда люди тянутся и идут к тебе, это уже показатель отношения коллектива к тебе. И это, наверно, было главенствующим в управлении командой. Потому что его слушали, воспринимали, он не говорил никогда просто так», — сказал Тарпищев.

По словам тренера, уверенность и лидерские качества Симонян приобрел благодаря опыту в разных командах, десятилетнему стажу работы в футбольном клубе «Спартак». Окончив карьеру и пересев в кресло тренера, спортсмен сумел сохранить лояльность к соратникам, при этом он умел держать дистанцию и обладал особым обаянием. Тарпищев назвал Симоняна знаковой фигурой и уникальным человеком.

«Это редчайший случай, когда лидеры становятся тренерами, особенно недавно закончившие карьеру. Потому что от спортсмена до тренера должна быть адаптация несколько лет. Вот он этого избежал, это говорит тоже о его хороших человеческих качествах… Когда люди идут независимо от своего я и эгоцентризма, тянутся к человеку, и нет конфликтов, это показатель того, что человек может найти контакт с любым. Это у него было», — заключил тренер.

Никита Симонян за свою карьеру удостоился звания Героя Труда РФ, заслуженного работника физической культуры РФ, заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР и СССР. Он стал чемпионом летних Олимпийских игр 1956 года, семикратным чемпионом СССР — четырежды как игрок, трижды как тренер.

Его признали лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака» — 160 голов и лучшим бомбардиром футбольного клуба в чемпионатах страны — 133 гола. После смерти французского велогонщика Шарля Коста и до своей смерти Симонян оставался самым пожилым (99 лет) живущим олимпийским чемпионом.

В 1973 году ереванский «Арарат» под руководством Никиты Симоняна в одном сезоне завоевал Кубок и выиграл Чемпионат СССР. Так «Арарат» стал пятым футбольным клубом в истории Союза, оформившим «золотой дубль».

В России 29 января в прокат выходит спортивная драма Мгера Мкртчана «Золотой дубль», посвященная Симоняну. В ролях: Егор Бероев, Сергей Шакуров, Ксения Алферова, Софья Донианц, Константин Юшкевич и другие.

