Филиппинский чиновник выжил после попадания в машину выстрела из гранатомета

Злоумышленники атаковали практически в упор.

На Филиппинах произошло очень дерзкое покушение на одного из мэров. Нападавшие пытались убить чиновника с помощью гранатомета.

Трое вооруженных людей устроили засаду, когда политик возвращался с местного рынка. Они выстрелили практически в упор, но мэр выжил благодаря бронированному автомобилю.

Машина получила повреждения, но продолжила движение. А вот злоумышленников нашли довольно быстро и ликвидировали при задержании.

