Мина замедленного действия: чем опасен вирус Нипах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

От него пока нет вакцины.

Россия, как и десятки других стран, в которых еще не забыли, какими бывают последствия большой эпидемии, сейчас усиливают меры безопасности из-за вспышки нового опасного вируса Нипах. Он активно распространяется по Индии, протекает крайне тяжело и не имеет вакцины. Очень похоже на первые месяцы ковида. Что по этому поводу думают врачи, выяснил Александр Надсадный.

Зоонозный вирус Нипах, как заноза в теле индийского слона, сначала незаметен, но потом доставляет много проблем. Пока случаев заболевания не так много, но все заразившиеся в зоне смертельного риска. Коварная инфекция проявляется как бессимптомно, так и респираторно с переходом в смертельный энцефалит.

«Эта инфекция переходит на головной мозг, и тогда начинается уже очень серьезная ситуация — энцефалит. Энцефалит, который поражает практически всю мозговую ткань. Человек впадает в кому, и очень высокая летальность при таком течении заболевания», — подчеркнул главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, академик РАН Петр Чумаков.

География происхождения — Индия. Вблизи города Калькутта медики и зафиксировали первую вспышку. Здесь уже выявлено пять заболевших. Вирус Нипах передается от животного к человеку, носители, как и у COVID-19, — летучие мыши и крылатые лисы, чей вес достигает 6 кг.

«Такой птеродактиль прямо натуральный. Судя по всему, и этот случай такой же (как и с COVID-19. — Прим. ред.), тем более что пациент первый, который умер, он был до этого в зоопарке и там то ли кормил животных, то ли встречался с дикими животными», — отметил вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нестеров.

Это мина замедленного действия. Инфекция распространяется через зараженные овощи и фрукты и при прямом контакте между людьми. Период до появления симптомов после заражения может длиться до 45 дней, так что заболевший может легко привезти вирус из туристической Индии в любую точку земного шара.

«Поэтому это очень важно — найти первого пациента, развившего инфекцию. К сожалению, во многих случаях первый пациент либо очень болен, либо может умереть, когда диагноз поставлен, что означает, что этот пациент может передать этот вирус другим», — отметил бывший президент Индийской медицинской ассоциации в Кочине, врач Раджив Джаядеван.

Индийские пляжи, пальмы и океан — у российских туристов эти места излюбленные и давно намоленные. И хотя, по заявлению генерального консула в Калькутте, вирус не угрожает российским гражданам, сейчас в Индии высокий сезон. А с 1 января 2026 года для россиян вообще отменена плата за оформление электронной визы сроком на 30 дней. Перевезти в Россию вирус Нипах могут не только туристы, но и сами индусы, которые живут и работают в России.

«Экзотических трудовых мигрантов сегодня можно встретить на улицах больших городов. Они занимаются и доставкой, и в магазинах работают, и даже снег скребут в наших дворах», — заметил корреспондент.

В период сильных снегопадов российские улицы и дворы плечом к плечу разгребали от снега интернациональные бригады дворников, среди которых особым трудолюбием отличались именно индусы.

«Я скоро буду хорошо говорить по-русски. «Иди туда», «иди сюда», — сказал трудовой мигрант из Индии Мукеш Мандал.

Их набирают специальные рекрутинговые фирмы. В России неприхотливые и покладистые индусы получают порядка 80 тысяч рублей. Для Индии это большие деньги, на их родине средняя зарплата составляет 15-20 тысяч рупий, это 13-15 тысяч рублей. Поэтому желающих приехать в белоснежную Россию хоть отбавляй.

Вирус Нипах поражает бронхи и легкие, а непривыкшие к морозам индусы могут легко перепутать симптомы вируса с обычной простудой. Опасность вируса еще и в том, что препаратов или вакцин для лечения людей и животных на данный момент нет.

