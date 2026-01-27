Венгрия и Словакия подадут иск в Европейский суд из-за отказа от газа из РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Петер Сийярто обвинил чиновников из ЕС в мошенничестве.

Вскоре по Евросоюзу может быть нанесен еще один удар. Сегодня совет ЕС утвердил окончательную дату, к которой планирует отказаться от импорта российского газа.

Полный запрет на поставки вступит в начале 2027 года. Но далеко не все согласны с таким решением. Венгрия и Словакия намерены подавать иск в Европейский суд.

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, подобные решения не только противоречат национальным интересам, но и просто нарушают европейское законодательство.

«Этот законодательный акт был принят с помощью юридического мошенничества, поскольку по сути для принятия этой меры требовалось единогласное решение. Однако, чтобы обойти возражения суверенных национальных правительств, это решение обманным путем приняли большинством голосов», — заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Дело в том, что базовый документ Евросоюза гарантирует странам их право самостоятельно определять энергетическую политику. А решение ЕС на полный запрет поставок нашего СПГ сильно ударит по Венгрии и Словакии, чей импорт газа больше чем наполовину зависит от России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.