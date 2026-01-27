Радость и надежда: как ленинградцы встретили новость о снятии блокады

Фото, видео: Telegram/Комитет по энергетике/keio_spb; 5-tv.ru

Световые проекции фотографии показали на стенах домов Петербурга.

Начнем мы кадрами из Петербурга, где сегодня отмечают 82-ю годовщину полного освобождения от фашистской блокады. Священный день для всех, кто живет в городе, сумевшем выстоять ужасные 872 дня.

Как ленинградцы в 1944 году встретили новость об освобождении, уже накануне вечером можно было увидеть на улицах города на Неве.

Специальные световые проекции появились на стенах домов — старые фотографии, сделанные тогда, при освещении праздничного салюта.

И на этих кадрах лица людей, на которых радость и надежда, несмотря на голод и холод.

