В Парижской опере прошла премьера «Евгения Онегина» в постановке Рэйфа Файнса

Для британского поклонника русской литературы произведение Пушкина — особенное. В 1998 году он сыграл Онегина в фильме сестры Марты Файнс, а теперь впервые создал свою оперу.

В Парижской опере состоялась премьера «Евгения Онегина» Петра Чайковского в постановке британского актера и режиссера Рэйфа Файнса — обладателя премий Гильдии киноактеров США, BAFTA и «Тони», трехкратного номинанта на «Оскар» и поклонника русской литературы, даже немного говорящего на языке любимых классиков.

В далеком 1998 году его сестра Марта Файнс сняла одноименный фильм по произведению Александра Пушкина, в котором Рэйф исполнил роль Евгения Онегина, а его коллега Лив Тайлер сыграла Татьяну Ларину.

На этот раз артист сам выступил в роли постановщика. Музыкальным руководителем оперы стал Семен Бычков — российский дирижер и с недавних пор музыкальный директор Парижской национальной оперы. Вторым дирижером парижского спектакля будет Кейс Скальоне.

Роль Онегина в новой постановке досталась Борису Пинхасовичу — российско-австрийскому баритону, солисту Венской и Баварской оперы, Королевского оперного театра Ковент-Гарден, Ла Скала и Большого театра.

«Произошло такое воссоединение, я бы сказал, двух душ, двух в чем-то похожих друг на друга людей в плане отношения к профессии, в плане тотального перфекционизма в жизни и в творчестве, отчего порой тяжело даже существовать. Поэтому я даже не могу назвать это работой уже с Файнсом, а это уже какое-то сотворчество, если можно так выразиться. И я безгранично счастлив этой возможности, потому что, как мы все знаем и понимаем, Рэйф — великий актер XX, XXI уже столетия, глубочайший философ, мыслитель. С огромным трепетом отношусь к этой коллаборации», — признался Пинхасович в интервью 5-tv.ru.

Для Рэйфа Файнса премьера «Евгения Онегина» станет дебютом в качестве оперного режиссера. Прежде он уже оказывался в режиссерском кресле, но только на съемочной площадке, на его счету фильмы «Кориолан» 2011 года, «Невидимая женщина» 2013-го и «Нуреев. Белый ворон» 2018-го, раскрывающий биографию легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева.

«Я думаю, это тот пласт величайшего мирового наследия, который очень важен для него (для Файнса. — Прим. ред.). И он отчасти, может быть, не в полной мере, не будучи русским человеком по рождению, он считывает этот наш особый уникальный код. И именно поэтому это обращение, отчасти можно даже говорить уже о каком-то поклонении русской земле, уважении к ней, своему особенному, но понятию этой святости русского, русской культуры и России», — отметил Пинхасович.

Вместе с Файнсом над оперой работал известный канадский сценограф Майкл Ливайн, в прошлом он был соавтором постановки Роберта Карсена, премьера состоялась в нью-йоркском театре «Метрополитен-опера» в 1997 году.

Семен Бычков приступит к своим обязанностям музыкального руководителя Парижской оперы 1 августа 2026 года, а пока выступит в качестве дирижера премьерного блока на этой сцене. Впервые он дирижировал постановкой этой оперы в 20 лет — в Оперной студии Ленинградской консерватории.

Солистам их партии также хорошо знакомы. В репертуаре Бориса Пинхасовича, Богдана Волкова (Ленский) и Рузан Манташьян (Татьяна) уже числится «Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Чернякова, которая идет на сцене Венской оперы. Артисты играют те же роли, что и в версии Файнса.

Кроме них на парижскую сцену выйдут Сьюзан Грэм (Ларина), Марвик Монреаль (Ольга), Александр Цымбалюк (князь Гремин), Петер Брондер (Трике), Амин Ахангаран (Зарецкий), Михаил Силантьев (Ротный). В команде — художник по костюмам Энн-Мари Вудс, художник по свету Алессандро Карлетти, хореограф Софи Лаплан.

