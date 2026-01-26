Зеленский продлил мобилизацию на Украине еще на три месяца

Фото: Reuters/LUDOVIC MARIN

Военное положение и призыв будут действовать дополнительные 90 дней — до начала мая.

Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил законы о продлении всеобщей мобилизации и режима военного положения на Украине. Соответствующие документы опубликованы на сайте Верховной рады.

Согласно принятым решениям, оба режима сохраняются еще на 90 дней — до 4 мая 2026 года.

Речь идет о двух нормативных актах, одобренных парламентом 14 января 2026 года. Закон № 4757, подтверждающий указ президента о продлении военного положения, вступает в силу сразу после публикации. Закон № 4758, касающийся продления всеобщей мобилизации, начнет действовать с 3 февраля 2026 года.

Решение о продлении было принято Верховной радой 13 января. Перед рассмотрением в сессионном зале президентские указы получили единогласную поддержку профильного комитета по вопросам национальной безопасности. В ходе голосования за продолжение военного положения высказались 330 депутатов, за продление мобилизации — 312 парламентариев.

Нынешнее утверждение стало уже 18-м случаем продления военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с начала полномасштабного конфликта.

