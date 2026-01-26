Егор Бероев удивил неожиданным образом на красной дорожке нового фильма

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Возможно артист готовится к новой роли.

Актер Егор Бероев побрился налысо. Новым образом артист удивил коллег и журналистов на премьере фильма «Золотой дубль», в которой артист сыграл главную роль.

В России 29 января в прокат выходит спортивная драма Мгера Мкртчана «Золотой дубль», которая рассказывает историю легендарного футбольного тренера Никиты Симоняна. В ролях: Егор Бероев, Сергей Шакуров, Ксения Алферова, Софья Донианц, Константин Юшкевич и другие.

По сюжету лучшего бомбардира московского «Спартака» Никиту Симоняна назначают главным тренером ереванского «Арарата». Новый наставник ставит перед собой амбициозную цель: выиграть «золотой дубль», сделав клуб чемпионом СССР и обладателем кубка страны.

Однако команда не хочет принимать нового тренера, его методы и философию, а главный противник готов на все ради того, чтобы победить «Арарат».

Легендарный тренер и футболист

Никита Симонян скончался 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни. Он построил блестящую карьеру в составе московского «Спартака». За десять сезонов — с 1949 по 1959 годы — за красно-белых он выиграл четыре раза чемпионат и дважды — Кубок СССР. Кроме этого, он стал абсолютным рекордсменом в истории клуба, забив за команду 160 голов.

К тому же, играя за сборную Советского Союза, Симонян выиграл Олимпиаду 1956 года, прошедшую в Мельбурне. Он забил первый гол национальной команды на чемпионатах мира, что произошло на турнире 1958 года в Швеции.

После окончания карьеры на позиции игрока Симонян стал тренером. Он занимал пост первого вице-президента РФС в 1992-м. Трижды исполнял обязанности главы организации.

