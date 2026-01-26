Фото, видео: www.globallookpress.com/Yauhen Yerchak; 5-tv.ru

Против ускоренного вступления Украины в союз — Венгрия, Чехия и Сербия, Словакия и даже Польша.

Киев теперь не скупится на провокации в адрес не только Чехии, но и всей Европы. Досталось даже верным союзникам. Зеленский предъявляет претензии одному из своих главных спонсоров — Германии.

Давосский форум глава киевского режима превратил не просто в трибуну для самопиара. Он позволил себе жесткую критику Старого света. Обвинил европейцев в неспособности защищаться и в нежелании ускорить вступление Украины в ЕС. Нужно ли удивляться, что против евроинтеграции Киева выступает теперь даже Польша. Корреспондент «Известий» Мария Коровина продолжит тему.

Гадости под видом риторики и откровенное хамство как основа дипломатии — к такому подходу Киева в мире вроде бы привыкли. Особенно после демарша в американском Белом доме, что имел место почти год назад. Но после эпичного давосского «хейт-спича» Зеленского, похоже, разобиделись даже самые упрямые проукраинские европейцы. Довел одного из своих главных спонсоров — официальный Берлин. Заявил, что немцы не способны даже себя защитить.

«В этом слышится отчаяние Зеленского, который представляет страну, действительно находящуюся в крайне тяжелом положении. Но этот упрек я не стал бы в первую очередь адресовать Германии. При этом утверждать, что мы не в состоянии защитить себя, — это неверно», — отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Истерика на грани агонии понятна и закономерна. В Давосе, где на пике была Гренландия, про Украину как-то не особо вспоминали. Пришлось напоминать о себе хамоватым «стендапом». Не оценили.

«Зеленский критикует Европу, потому что у Украины заканчиваются солдаты. нынешний украинский президент, который, к слову, больше не имеет законной легитимности, так как выборы не проводились, теперь критикует европейцев за то, что они якобы не продолжают поддержку. Это, конечно, бессмысленная провокация», — сказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Шокировал еврочиновников призыв «дать подзатыльник каждому Виктору, живущему на деньги Европы». Но не венгерского премьера Виктора Орбана, которому оскорбление, очевидно, было адресовано, тот парировал изящно. Заявил, что существует особая уникальная украинская форма угроз и нападок, которой стоит заняться специалистам.

«С нами нельзя разговаривать как попало. Если кто-то этого не делает, тогда задача премьер-министра — потребовать уважения. Когда я смотрю на украинцев и вижу, как Зеленский угрожает, я обычно думаю, что он для меня уже пятый украинский президент. Мы ведь даже имен предыдущих четырех не помним», — отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Итальянцы сейчас дают понять, что они и сами способны выражаться не менее эмоционально. Темперамент диктует, в конце концов. Вот вице-премьер страны со сцены отчитывает киевского гостя.

«После всех полученных денег, усилий и помощи у него еще хватает наглости жаловаться. Друг мой, ты проигрываешь войну, ты теряешь людей, доверие и достоинство: подпиши мирное соглашение как можно скорее. Ты должен выбрать между поражением и полным разгромом», — заявил заместитель председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини.

А вот депутаты уже требуют отказать Киеву в военной поддержке незамедлительно.

«Европа, осыпав Зеленского и его друзей деньгами и доведя нас до грани мировой войны, теперь получает оскорбления от главы украинского правительства. Хватит оружия», — написал в соцсети X итальянский депутат Россано Сассо.

«Салат» из малых государств, как Зеленский выразился о Евросоюзе, организация, на чьих деньгах он держался все это время, похоже, все ближе к решению: а не прикрыть ли лавочку?

«Заявления Владимира Зеленского в Давосе просто неприличны. Европейский союз мобилизовал десятки миллиардов евро для поддержки Украины. И этого все равно ему недостаточно», — написал в соцсети X депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо.

Чехия, кстати, тоже в стороне не осталась. Теперь твердо отказывает Украине в передаче учебно-боевых самолетов.

«Понимаете? Это не тема. Мы не будем передавать никаких самолетов, это четко сказал министр обороны», — сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Формула «заграница нам поможет» тем дальше от украинской реальности, чем больше стран Европы выступают резко против ускоренного присоединения Украины к союзу. Сам Зеленский настаивает на вступлении в ЕС уже через год. Но противодействие этому оказывают уже не только Венгрия, Чехия и Сербия, но еще Словакия и даже Польша.

