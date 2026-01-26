Сбой в системе бронирования нарушил продажу авиабилетов у «Аэрофлота», «Победы», Azur Air и Nordwind

Пассажиры сразу нескольких российских перевозчиков и воздушных гаваней столкнулись с ограничениями на регистрацию.

Регистрация пассажиров и оформление авиабилетов у «Аэрофлота» приостановлены из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo. В авиакомпании предупредили, что на фоне технических проблем возможны изменения в расписании и отмены рейсов. Об этом сообщили представители перевозчика.

Проблема массовая

Проблемы затронули не только «Аэрофлот». Временно прекращены операции по оформлению, переоформлению и возврату билетов, а также дополнительных услуг у авиакомпании «Победа». Аналогичные ограничения ввели Azur Air и Nordwind — у них приостановлены продажи билетов и оформление допуслуг, а в ряде случаев и регистрация пассажиров с багажом.

О трудностях предупредили и «Уральские авиалинии»: у перевозчика временно недоступны сервисы покупки и возврата билетов, а пассажирам рекомендовано заранее уточнять статус рейсов.

Аэропорты бьют тревогу

На уровне аэропортов также фиксируются ограничения — регистрация пассажиров затруднена в воздушных гаванях Краснодара и Сочи.

В аэропорту Жуковский службы были переведены на усиленный режим работы. Из-за недоступности автоматических систем часть рейсов обслуживается в ручном режиме.

Решение проблемы

В Министерство транспорта Российской Федерации сообщили, что регистрация пассажиров временно проводится без цифровых сервисов, а ведомство совместно с Росавиацией предпринимает меры для минимизации сбоев в расписании полетов.

В свою очередь, в государственной корпорации «Ростех» заявили о создании оперативного штаба, который занимается восстановлением работоспособности системы бронирования. Сроки полного устранения неполадок пока не называются, пассажирам советуют следить за обновлениями и быть готовыми к задержкам.

