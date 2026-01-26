Холод не страшен: самые распространенные ошибки при уходе за кожей зимой

Фото: 5-tv.ru

В холодное время года важен комплексный подход.

В зимний период заботиться о коже тела и лица нужно правильно — соблюдая комплексный подход. Об этом изданию aif.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Екатерина Каминская.

Важно помнить, что сухой воздух в отапливаемом зимой помещении может негативно сказаться на коже. По словам эксперта, из-за включенного отопления во холодное время года уровень влажности в помещении может опуститься ниже 30% при норме 40-60%. Сухой воздух провоцирует интенсивную потерю влаги из верхних слоев кожи. Чтобы этого избежать, необходимо контролировать данный показатель.

Кроме того, зимой у многих снижается потребление жидкости, так как жажда в это время года притупляется. Но потребность организма, в том числе и на клетчатом уровне, в жидкости не снижается. Если недостаток воды в организме систематический, то это начнет сказываться на коже: уменьшится ее эластичность, появится серый оттенок и тусклость, станут заметнее мелкие морщины, отметила дерматолог.

Умываться тоже нужно правильно. Многие любят умыть лицо или принять душ в слишком горячей воде. Но высокие температуры способствует активному удалению природного липидного барьера. А ведь именно он помогает удерживать влагу и защищает от внешнего воздействия. Как следствие, появляется чувство стянутости, нарушается микрофлора, образуются микротрещины и усиливается шелушение, предупредила врач.

Некоторые девушки боятся применять увлажняющие средства в холодное время года, так как считают, что на морозе вещества в кремах кристаллизуются, что негативно сказывается на коже. Но в действительности все наоборот, подчеркнула Каминская. Если выйти на мороз с незащищенным покровом, то эпидермис окажется под воздействием минусовых температур. Это вызывает сужение сосудов и усиленное испарение влаги.

Увлечение скарбами и уходовой косметикой с сульфатов, спиртом или высокой кислотностью также вредят кожным покровам. Зимой все ресурсы организма направлены на противостояние внешним факторам, и многие процессы, в том числе и связанные с восстановлением после химического или физического воздействия, замедлены, уточнила косметолог. А значит, что пилинги с AHA/BHA, скрабы, кислоты повышают риски появления раздражения, покраснения и ухудшения барьерных свойств.

А сульфаты и спирт удаляют натуральные масла и повреждают липидный слой. Даже жирная кожа проявит негативную реакцию на подобный уход, еще больше усилив выработку себума — кожного сала.

Многие заботятся только о коже лица, но не стоит забывать о губах, которые в это время года также уязвимы. У губ сальные железы отсутствуют совсем, что делает их еще более беззащитными перед холодами и ветрами, чем кожа лица, напомнила эксперт.

