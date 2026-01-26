Масштабный сбой: пассажиры не могут забронировать билеты на рейсы «Аэрофлота»

Пассажиры не могут забронировать билеты на рейсы «Аэрофлота»

Также временно ограничена регистрация у «Победы», AZUR air, «Ямал» и «Уральских авиалиний».

Масштабный технический сбой в системе бронирования Leonardo привел к перебоям в работе российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Победу», Utair, AZUR air, «Ямал» и «Уральские авиалинии». Об этом сообщили сами перевозчики в официальных уведомлениях и Telegram-каналах.

В результате инцидента временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также оформление, переоформление и возврат авиабилетов и дополнительных услуг. В «Аэрофлоте» уточнили, что ограничения действуют во всех каналах продаж — на сайте, через контакт-центр и у агентств. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Авиакомпания «Победа» сообщила, что из-за сбоя в Leonardo регистрация пассажиров осуществляется в ручном режиме.

«Вместе с вами ждем, когда поставщик нормализует работу сервиса — а пока наши коллеги уже предпринимают все возможное, чтобы все рейсы вылетели вовремя», — написали в Telegram-канале авиакомпании «Уральские авиалинии».

Причиной произошедшего назван глобальный сбой в системе бронирования Leonardo (ранее — «Сирена-Трэвел». — Прим. ред.). Разработчик системы заявил о проведении работ по восстановлению ее штатного функционирования в кратчайшие сроки.

Ранее подобная ситуация уже возникала в работе «Аэрофлота». В июле прошлого года авиаперевозчик сообщал о сбое информационных систем, который привел к корректировке расписания, включая переносы и отмены рейсов. Позднее хакерская группировка Silent Crow заявляла о масштабной кибератаке на IT-инфраструктуру компании, утверждая, что в результате были уничтожены серверы и похищены массивы данных.

