Песенка спета: мужчину уволили за отказ выступать на корпоративе

Нежелание выходить на сцену сочли неуважением к коллективу и компании.

В Китае во время подготовки к ежегодному корпоративному банкету руководство компании предложило одному из сотрудников выступить с номером. Мужчина отказался, сославшись на занятость и рабочие обязанности. Из-за чего его уволили. Об этом сообщает Mothership.

Как уточняется, руководитель расценил такой ответ как «неуважение» к коллективу и компании. В документе на увольнение утверждалось, что он допустил серьезное дисциплинарное нарушение и не вышел на работу после конфликта. Работодатель настаивал, что поведение сотрудника подрывало корпоративную дисциплину.

Мужчина не согласился с таким решением и обратился за защитой своих прав. Сначала он подал заявление в трудовой арбитраж — установленный в Китае механизм разрешения споров с участием профсоюза, работодателя и независимого арбитра. Дело прошло несколько этапов, включая разбирательство в первой инстанции и процедуру медиации.

В итоге суд пришел к выводу, что компания незаконно расторгла трудовой договор. Работодателя обязали выплатить сотруднику единовременную компенсацию за неправомерное увольнение.

После решения суда профсоюз провинции напомнил, что участие в корпоративных банкетах и развлекательных мероприятиях не может считаться обязательной трудовой обязанностью, если это прямо не предусмотрено договором. В таких случаях подобные события следует рассматривать как форму корпоративных льгот, а не рабочий процесс.

Профсоюз также подчеркнул, что работодатели не имеют права использовать отказ от участия в необязательных мероприятиях как повод для дисциплинарных взысканий, увольнения или удержания заработной платы. Сотрудники, в свою очередь, вправе отказаться от подобных активностей без риска для своей работы.

