Выставка в Музее Москвы погрузит в атмосферу китайского Нового года

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В основе экспозиции — коллекция, привезенная из Поднебесной.

В Музее Москвы 17 февраля откроется выставка «Праздник весны. Новый год в старом Пекине». Об этом сообщил портал mos.ru.

«Выставка станет важным событием в рамках развития межмузейных отношений между Россией и Китаем — одним из ключевых сегодня партнеров нашей страны в сфере международного культурного сотрудничества. Проект подготовлен совместно со Столичным музеем Китая, который привезет в Москву лучшие экспонаты из своих фондов», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

В российской столице будут выставлены около 300 экспонатов. Экспозиция разделена на три части: «Подготовка», «Встреча», «Празднование». При чем в каждом блоке представлены как новогодние традиции, принятые во всем Китае, так и особенности празднования в Пекине.

Основой выставки стала коллекция Столичного музея Китая, ее дополнили экспонаты ряда российских музеев.

