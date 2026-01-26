Названа причина смерти звезды сериала «Кулагин и партнеры» Вероники Ганич

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Актриса до последнего была вовлечена в работу.

Причиной смерти актрисы и телеведущей Вероники Ганич стало онкологическое заболевание. Об этом РИА Новости сообщила коллега артистки по кулинарному проекту "География на вкус" Марина Томбасова.

«Ника была молодая и с невероятным жизнелюбием и энергией. Ника заболела, но очень мужественно сражалась, потому мы не афишировали. Но, увы. До последнего она была полностью вовлечена в свой любимый проект, писала и отбирала рецепты для книги. Это онкология», — уточнила Томбасова.

Она добавила, что Ганич проходила длительное лечение, которое, к сожалению, не помогло. Она не говорила публично о заболевании, поэтому для многих поклонников это стало неожиданностью.

Сердце актрисы остановилось 25 января 2026 года. Ей было 59 лет.

Широкому зрителю Ганич стала известна благодаря детективному сериалу «Кулагин и партнеры». Затем начала работать ведущей утреннего телешоу. Там она рассказывала про моду, искусство и дизайн. В последние годы работала в кулинарном проекте.

