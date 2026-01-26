«Это даже смешно»: актер Казаков из «Папиных дочек» о своем статусе злостного неплательщика алиментов

Фото, видео: Кадр из сериала «Папины дочки», 2007 – 2013г.; 5-tv.ru

Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск имущество артиста.

Звезда сериала «Папины дочки» актер Михаил Казаков оказался в центре громкого скандала. Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск его имущество. Долг артиста по невыплаченным кредитам составляет почти полтора миллиона рублей. А общая задолженность приближается к двум миллионам.

Ранее Казаков попал в реестр злостных неплательщиков алиментов за неуплату более 200 тысяч рублей на содержание детей. Недавно суд постановил, что сын актера должен проживать с отцом, однако долг остался.

В эксклюзивном интервью «Известиям» сам Казаков назвал ситуацию «забавной».

«Учитывая то, что по судебному решению он проживает со мной, очень круто что я реестре алиментщиков. Это даже смешно с какой-то стороны. Сейчас все решается в суде. Все в ближайшее время будет решаться в суде», — отметил актер Михаил Казаков.

Скандалы преследуют Казакова регулярно. После громкого развода падчерица и бывшая жена обвинила его в насилии. Казаков все обвинения отрицает.

