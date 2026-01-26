Мужчина похитил пятилетнюю девочку и скормил ее аллигаторам

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Однако ранее вынесенный ему смертный приговор был внезапно отменен.

В США возобновился судебный процесс в отношении 76-летнего жителя штата Флорида Харрела Брэдди, обвиняемого в убийстве ребенка, совершенном в 1988 году. Об этом сообщает издание People.

Трагические события произошли 6 ноября 1988 года. В тот день Брэдди поссорился со своей сожительницей Шанделл Мэйкок. В ходе конфликта он силой усадил женщину и ее пятилетнюю дочь Катишу в автомобиль и увез в неизвестном направлении.

По материалам дела, по дороге Шанделл попыталась сбежать, однако мужчина связал ее и поместил в багажник. Спустя некоторое время он вытащил женщину из машины, жестоко избил и начал душить. Затем жертва потеряла сознание и была брошена в поле — Брэдди решил, что она мертва.

После этого мужчина отвез девочку в район, известный как Аллея Аллигаторов, где, по версии следствия, оставил ребенка, фактически обрекши ее на гибель. Тем временем Шанделл пришла в себя и сумела добраться до людей, чтобы попросить помощи. Останки девочки обнаружили через два дня. Экспертиза установила, что у ребенка была оторвана рука и серьезно поврежден череп.

В 2007 году суд приговорил Харрела Брэдди к смертной казни. Однако спустя десять лет приговор был отменен из-за изменений в законодательстве штата Флорида, касающихся процедуры вынесения высшей меры наказания. Это решение привело к возобновлению судебного процесса.

Теперь мужчина вновь предстал перед судом, и ему снова может грозить смертный приговор. Окончательное решение будет принято с учетом действующих норм законодательства и обстоятельств дела, которое остается одним из самых жестоких преступлений в истории региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.