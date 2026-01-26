«Дверь в новую эру»: в Турции высоко оценили российскую вакцину от рака

Фото: 5-tv.ru

Иностранный специалист счел разработку потенциальным переломным моментом для медицины.

Разработанная в России вакцина против онкологических заболеваний может стать поворотным моментом для мировой медицины и радикально изменить существующие методы лечения рака. Такое мнение высказал председатель турецкого Фонда общественных исследований KAV профессор Ульви Саран.

«Эта вакцина способна потрясти глобальную индустрию лечения рака и открыть дверь в новую эру», — написал профессор в социальной сети X.

По словам Сарана, принципиальное отличие российской разработки заключается в самом подходе к терапии. В отличие от химиотерапии и лучевого воздействия, которые напрямую атакуют опухоль и часто наносят серьезный урон организму, новая вакцина ориентирована на активацию иммунной системы. Она «обучает» организм самостоятельно распознавать злокачественные клетки и уничтожать их.

Эксперт обратил внимание на данные ранних исследований, которые демонстрируют обнадеживающие результаты. Речь идет о замедлении роста опухолей, снижении вероятности повторного развития болезни и увеличении продолжительности жизни пациентов. По оценке профессора, такой механизм воздействия может оказаться более точным и безопасным по сравнению с традиционными методами, сопровождающимися тяжелыми побочными эффектами.

Саран также подчеркнул, что возможное широкое внедрение вакцины способно повлиять на расстановку сил на глобальном рынке онкологии, объем которого он оценивает примерно в 2,6 триллиона долларов. По его мнению, это может ускорить переход от модели, основанной на дорогостоящем лечении уже развившейся болезни, к стратегии профилактики и долгосрочной иммунной защиты.

Ранее о ходе работ над вакциной сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, разработка идет в соответствии с планом, а на специализированном заводе уже выпущены первые валидационные серии препарата, предназначенные для дальнейших этапов испытаний.

