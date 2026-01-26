Перекрыли себе газ: совет ЕС запретил поставки голубого топлива из России
Совет ЕС запретил поставлять российский газ в Европу с 2027 года
Фото: www.globallookpress.com/Thomas Koeh ler/photothek.net
Решение коснулось как перевозок СПГ, так и трубопроводов.
Совет ЕС запретил поставлять российский газ на территорию Европы. Мера касается как поставок через трубопроводы, так и перевозок в виде СПГ, гласит соответствующее заявление организации.
Запрет на поставки сжиженного природного газа начнет действовать с начала 2027 года, а на перегонку через трубопроводы — с 30 сентября 2027 года.
В Германии тем временем продолжается расследование теракта на газопроводах «Северный Поток» и «Северный Поток — 2». Ранее 5-tv.ru писал, что решение Верховного суда ФРГ по делу о диверсии является попыткой Берлина скрыть истинных заказчиков.
Пока Европа намерена окончательно перекрыть вентиль для поставок из России, «Газпром» успешно наращивает поставки в Среднюю Азию — к 2030 году они увеличатся более чем в два раза. В частности, экспорт в Узбекистан, Казахстан и Киргизию может прибавить 2,1-2,2 раза, составив 19-20 миллиардов кубометров.
Большая часть газа будет предназначаться Узбекистану — объем экспорта только в одну эту республику покажет прирост с трех до 12 миллиардов кубометров.
