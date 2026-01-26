«Что за бред?»: Директор Марии Ароновой о слухах про госпитализацию актрисы

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Артистка только что вернулась из тура по Уралу.

Слухи о госпитализации народной артистки Российской Федерации Марии Ароновой из-за приступов сильной икоты являются абсолютной ложью. Об этом директор актрисы Наталья Дмитрюкова заявила 5-tv.ru.

«Что за бред они там пишут? Мы сейчас вернулись из огромного тура по Уралу. <…> Неделю мы ездили по северу», — рассказала менеджер Ароновой.

Актриса успела выступить в Екатеринбурге, Перми, Кирове и Ижевске, а 26 января участвует в трехчасовом спектакле в театре имени Вахтангова в Москве. Затем 27 января Аронова отправится играть в Санкт-Петербург.

Ранее ряд источников заявил, что актриса якобы обратилась к медикам с жалобами на долгие и тяжелые приступы икоты. По неподтвержденным данным, в ходе обследования у нее обнаружили воспаление пищевода и ожирение печени. Официального подтверждения этой информации не последовало.

