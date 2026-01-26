В массовом ДТП в Краснодарском крае пострадали пять человек

Фото: Telegram/Прокуратура Краснодарского края/proc_23

На трассе М-4 «Дон» столкнулись 20 автомобилей.

В результате массового дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Краснодарском крае пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

На автомагистрали М-4 «ДОН» в районе хутора Молькино 26 января произошло ДТП с участием 20 автомобилей.

«В результате ДТП пять человек, в числе которых водители и пассажиры транспортных средств, доставлены в городскую больницу города Горячий Ключ», — проинформировало ведомство.

По предварительной информации, причиной случившегося стали неблагоприятные погодные условия.

Прокуратура начала проверку для оценки законности при содержании автомобильной дороги.

