Кольцо развода: Меган Маркл придумала план мести на случай расставания с Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассматривает возможность радикальной трансформации ювелирных изделий, ранее принадлежавших принцессе Диане. Из них она хочет сделать «кольцо развода» в случае расторжения брака с принцем Гарри. Об этом сообщило издание Radar Online.

Инсайдеры издания утверждают, что 44-летняя Маркл вдохновилась примером модели Эмили Ратаковски. Инфлюенсер после расставания с мужем превратила камни из помолвочного и обручального колец в новый аксессуар, ставший манифестом самостоятельности.

Источники подчеркнули, что герцогиня видит в наследстве матери мужа не просто украшения, а мощный инструмент мести.

Коллекция украшений покойной леди Дианы начала переходить к Меган еще в 2017 году. Помолвочное кольцо герцогини Сассекской создал сам Гарри, оно украшено двумя бриллиантами из теннисного браслета его матери.

На вечернем приеме после свадьбы в 2018 году Меган надела аквамариновое кольцо Дианы от бренда Asprey. Это украшение сама принцесса называла личным «кольцом развода» после расставания с принцем Чарльзом.

Меган также часто появляется на публике в золотых серьгах-бабочках и браслетах Дианы, включая бриллиантовый экземпляр, который она надевала для интервью к Опре Уинфри.

Общая стоимость этих реликвий исчисляется сотнями тысяч долларов, однако их историческая значимость делает их бесценными. Собеседники из окружения Маркл отметили, что она верит в символическую связь своей судьбы с историей Дианы.

Решение переплавить или изменить дизайн этих исторических ценностей может быть воспринято как провокация в отношении британской короны.

Согласно информации источников, герцогиня уже обсуждала с друзьями концепцию перерождения украшений как символ контроля над своей жизнью. Друзья пары уточняют, что пока это лишь теоретические рассуждения, а не признак скорого разрыва. Однако сама идея переосмысления реликвий подчеркивает стремление Меган к автономии.

