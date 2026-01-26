Контакты России и Украины продолжатся на следующей неделе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для урегулирования конфликта предстоит пройти очень длительный и трудный путь.

Трехсторонние контакты по урегулированию конфликта на Украине планируют продолжить на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Оно на следующую неделю запланировано. Я точно сейчас дату не могу сказать», — сказал он журналистам.

Точной даты планируемых контактов пока нет.

Песков добавил, что вряд ли в ходе процесса можно рассчитывать на некое дружелюбие сторон, если они хотят достичь серьезных и конкретных результатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Дмитрия Пескова, для мира на Украине предстоит пройти очень длительный и трудный путь. Он указал на важность имплементации формулы решения территориального вопроса, выработанной на встрече в Анкоридже. Пресс-секретарь российского лидера добавил, как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение.

Помимо этого, Песков прокомментировал встречу Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. По его словам, их разговор был очень важен, так как после этого рабочие группы в Абу-Даби должны были получить четкие инструкции.

