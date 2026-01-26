«Отстаиваем свои интересы»: Песков о позиции России на переговорах по Украине

Песков назвал принципиальными для РФ договоренности по территориям в Анкоридже

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Не стоит ждать быстрых результатов от первых трехсторонних контактов.

Россия на переговорах по Украине отстаивает свои национальные интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что сейчас рассчитывать на значительные результаты первых трехсторонних встреч в ОАЭ по украинскому конфликту было бы ошибочно, так как обсуждают более сложные вопросы.

«Я пока не могу дать оценку. Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то такую высокую результативность первых контактов», — сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Россия считает принципиальным сохранение договоренностей, достигнутых на переговорах с США на Аляске 15 августа 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент ОАЭ и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев обсудили развитие партнерского взаимодействия между странами.

Трехсторонние переговоры между Москвой, Киевом и Вашингтоном в Абу-Даби начались 23 января и продлились два дня. От России в ОАЭ отправились руководители из высшего командования Минобороны. Возглавлял рабочую группу начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

