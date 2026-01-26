Мужчина изнасиловал женщину в туалете поезда и напал девочку-подростка

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Злоумышленник оголился посреди вагона.

В Великобритании 27-летний мужчина совершил серию сексуальных нападений на пассажирок поезда. Об этом сообщила газета The Sun.

По данным транспортной полиции, злоумышленник настойчиво стучал в дверь туалета поезда, несмотря на то что внутри находилась девушка. Когда 21-летняя пассажирка открыла, он затолкал ее обратно в кабинку, заперся, сковал ее движения и изнасиловал.

Жертве удалось вырваться и позвать на помощь, однако мужчина вновь затащил ее в туалет, где продолжил насилие. Он прекратил нападение только после того, как она соврала, что ей 14 лет.

После этого пострадавшая обратилась к сотруднику железнодорожной компании и по прибытии на место назначения сообщила о произошедшем в полицию.

Через несколько минут после первого нападения мужчина подошел к 17-летней девушке, находившейся в том же поезде. По данным полиции, он задал ей непристойные вопросы, затем обнажился. Подросток пересела ближе к другим пассажирам и рассказала им о случившемся.

Однако мужчина вернулся, сел рядом с ней и совершил сексуальное насилие. Нападение было остановлено пассажиром, который вмешался и оттащил злоумышленника от девушки.

На станции Хэтфилд-Певерель поезд встретили сотрудники Британской транспортной полиции, которые задержали его.

Детектив-сержант заявила, что мужчина совершил два жестоких сексуальных преступления с разницей всего в несколько минут, нанеся серьезную травму обеим пострадавшим. Она отметила храбрость девушек, добившихся его осуждения, а также пассажиров, вмешавшихся во время второго нападения.

Мужчина признан виновным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.