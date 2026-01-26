С последствиями снежной бури в США столкнулись более 200 миллионов человек

Фото: © РИА Новости/Алексей Алексеев

Шторм «Ферн» лишил жизни уже семерых американцев.

Более 200 миллионов американцев испытали на себе последствия чудовищного шторма «Ферн», принесшего обильные снегопады и сильный мороз. Об этом сообщил канал ABC.

По всем Штатам отменены тысячи авиарейсов, тысячи домов остались без электроснабжения. Асфальт на крупных транспортных развязках и шоссе покрылся коркой льда, из-за чего увеличилось число аварий.

CNN также уточнил, что семь человек погибли от последствий стихийного бедствия.

Оперативные службы на пределах возможностей ликвидируют последствия непогоды. Сообщается, что в Нью-Йорке на дежурство вышли около 2,5 тысячи коммунальщиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что режим ЧС из-за снегопада ввели в 21 американском штате.

Шторм «Ферн» двинулся 24 января с территории южных и центральных субъектов США, уровень снега установил рекорд в Арканзасе, где за сутки выпало 15 сантиметров осадков. Бойцы Национальной гвардии вытаскивают автомобилистов, увязнувших в сугробах, граждане массово скупают молоко, фрукты и овощи в супермаркетах, готовясь пережидать снегопады, запершись дома.

