Звезда сериала «Кулагин и партнеры» Вероника Ганич умерла в 59 лет

Также она вела программы на федеральных телеканалах.

Актриса и телеведущая Вероника Ганич умерла на 60-м году жизни. Трагическую новость сообщила ее подруга Юлия Енькова.

«Печальная утрата — не стало Ники Ганич, которая в прямом смысле расширяла ресторанную географию страны. Изначально телеведущая, журналист, актриса, Ника стала еще и экспертом в кулинарии», — процитировал VOICE Енькову.

Женщина добавила, что ее подруга была лучезарным, искренним, интеллигентным и очень теплым по энергетике человеком. Причины смерти Ганич пока неизвестны.

Широкую известность в кино актриса получила после съемок в культовом сериале «Кулагин и партнеры». Знаменитость реализовывала себя в разных сферах, в том числе журналистике. Ганич работала на федеральных каналах в качестве ведущей.

Вероника Ганич родилась 22 июля 1966 года в Кировской области. В юности переехала в Москву. В 1987-м окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Ее телевизионная карьера началась с утренней программы на ТВ, где она вела программу про моду, дизайн и искусство.

