Кошмар на Рождество: американец заставил детей играть рядом с трупом матери

Фото: 5-tv.ru

Праздничное утро обернулось психологической травмой.

В США мужчина лишил жизни жену, после чего он усадил ее тело на диван и заставил детей распаковывать подарки в ее присутствии. Об этом написало издание Express.

По информации источника, трагедия разыгралась в рождественские праздники. Мужчина во время бытового конфликта нанес женщине смертельные травмы. Чтобы скрыть случившееся от маленьких детей, злоумышленник надел на глаза погибшей солнцезащитные очки. Он заявил им, что «мама просто перебрала с алкоголем».

Весь этот чудовищный процесс глава семьи цинично фиксировал на видеокамеру, пока дети пытались общаться с уже окоченевшим телом матери.

Следствие установило, что насилие в этой семье носило систематический характер. Мужчина неоднократно избивал супругу на протяжении трех лет их брака, за что ранее уже отбывал тюремный срок.

Несмотря на наличие защитного ордера, женщина позволяла мужу возвращаться, надеясь на его исправление. В роковую ночь пара возвращалась от соседей, когда между ними вспыхнула ссора.

По словам очевидцев, мужчина буквально затащил женщину в квартиру, где продолжил избиение. Старшая дочь жертвы позже дала показания в суде. Она рассказала, как отчим толкнул мать на стеклянный стол. Его осколки вонзились в ее кожу. Злоумышленник утверждал, что защищался.

По версии следствия, затем мужчина перенес ее в ванную, где женщина ударилась головой о сантехнику и перестала дышать.

Суд присяжных признал его виновным в убийстве. Судья назначил преступнику наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Мать погибшей назвала зятя «эгоистичным психопатом», подчеркнув, что он не проявил ни капли милосердия к своей жертве.

